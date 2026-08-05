Жители Солотчи пожаловались на «грязевое месиво» на дороге к пляжу

В Солотче отдыхающие столкнулись с проблемами доступа к пляжу из-за ужасных условий. Об этом сообщили в соцсетях. Дорога к пляжу превратилась в грязевое месиво, и многие жители жалуются на сложности при проезде и прохождении через глубокие лужи и грязь. «Сам пляж благоустроен минимально, а на полу в раздевалках вместо нормального покрытия просто уложены деревянные поддоны», — говорится в сообщении.

В Солотче отдыхающие столкнулись с проблемами доступа к пляжу из-за ужасных условий. Об этом сообщили в соцсетях.

Дорога к пляжу превратилась в грязевое месиво, и многие жители жалуются на сложности при проезде и прохождении через глубокие лужи и грязь.

«Сам пляж благоустроен минимально, а на полу в раздевалках вместо нормального покрытия просто уложены деревянные поддоны», — говорится в сообщении.