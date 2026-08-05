Wildberries опровергла слухи о переносе логистических центров за границу

Компания Wildberries опровергла слухи о переносе своих логистических мощностей за границу, назвав публикации в СМИ «эмоциональным подогреванием ситуации». Представители компании подтвердили, что работа по расширению логистической инфраструктуры продолжается в плановом режиме. Заместитель гендиректора индустриального парка «Великий камень» Кирилл Коротеев сообщил о завершении подготовки склада площадью 140 тыс. кв. м. под Минском. Логистический хаб Wildberries в этом парке был запущен в тестовом режиме в конце мая, и компания постепенно наращивает его мощности.

Компания Wildberries опровергла информацию о переносе своих логистических мощностей за пределы России. В пресс-службе компании отметили, что публикации в СМИ о якобы ускорении темпов строительства и переносе основных мощностей являются «излишним эмоциональным подогреванием ситуации», не отражающим реальность бизнес-процессов, сообщает ТАСС.

Представители компании подчеркнули, что Wildberries продолжает системную работу по расширению своей логистической инфраструктуры в странах присутствия, а строительство складских объектов ведется в плановом режиме. Заместитель гендиректора по развитию индустриального парка «Великий камень» Кирилл Коротеев ранее сообщил о завершении подготовки склада площадью 140 тыс. кв. м. под Минском с опережением графика.

Кроме того, логистический хаб Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме в конце мая для отработки всех бизнес-процессов. В настоящий момент компания постепенно наращивает мощности и движется к полному выходу объекта в эксплуатацию.