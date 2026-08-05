Врачи скорой спасли рязанку с кровотечением

Как рассказал сын рязанки, она несколько дней плохо себя чувствовала, но ходила на работу и посещала дачу. «Визит к врачу откладывала. Но как-то вечером боль стала нестерпимой. Мама все еще пыталась своими силами справиться с болезнью. Приняла таблетку и старалась уснуть. Внезапно началось кровотечение. Кровь струйкой стекала изо рта», — рассказал мужчина. Он вызвал скорую. Фельдшеры поставили капельницу, сделали инъекцию и отвезли женщину в стационар.

Врачи скорой спасли рязанку с кровотечением. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Как рассказал сын рязанки, она несколько дней плохо себя чувствовала, но ходила на работу и посещала дачу.

«Визит к врачу откладывала. Но как-то вечером боль стала нестерпимой. Мама все еще пыталась своими силами справиться с болезнью. Приняла таблетку и старалась уснуть. Внезапно началось кровотечение. Кровь струйкой стекала изо рта», — рассказал мужчина.

Он вызвал скорую. Приехала бригада № 3: фельдшеры Ангелина Егоршева и Виктория Лущеко.

«Это была отлично организованная работа. Капельница, инъекции, и безотлагательно — в стационар. Пока мы ехали, одна из медиков держала маму за руку. Девушки помогали не только пациентке, но и мне. В тяжелый момент жизни я слышал слова поддержки и ободрения. Я видел искреннее желание помочь людям. Считаю, что скорая сделала больше, чем могла. Спасибо за это», — заключил мужчина.