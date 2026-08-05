Врачи ОКБ спасли 42-летнего мужчину от инсульта за 80 минут

Врачи отделения острых нарушений мозгового кровообращения ОКБ спасли 42-летнего мужчину с инсультом. Специалистам удалось провести лечение в короткий срок — тромб растворили за 80 минут. Мужчину дома без сознания обнаружила супруга. Она вызвала скорую помощь, а прибывшие медики заподозрили инсульт и доставили пациента в ОКБ. При обследовании врачи выяснили, что накануне мужчина употреблял алкоголь и не соблюдал рекомендации терапевта. Пациента подготовили к проведению тромболизиса — процедуры, которая помогает растворить тромб и восстановить кровоток в головном мозге.

Врачи отделения острых нарушений мозгового кровообращения ОКБ спасли 42-летнего мужчину с инсультом. Специалистам удалось провести лечение в короткий срок — тромб растворили за 80 минут. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Мужчину дома без сознания обнаружила супруга. Она вызвала скорую помощь, а прибывшие медики заподозрили инсульт и доставили пациента в Областную клиническую больницу.

При обследовании врачи выяснили, что накануне мужчина употреблял алкоголь и не соблюдал рекомендации терапевта. Пациента подготовили к проведению тромболизиса — процедуры, которая помогает растворить тромб и восстановить кровоток в головном мозге.

Как рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин, эффективность такой терапии зависит от времени ее проведения. Обычно процедуру выполняют в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта.

Благодаря своевременной помощи лечение прошло успешно — инсульт не оставил последствий. Мужчину выписали для дальнейшего наблюдения по месту жительства.