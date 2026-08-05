Владельца земли в Рязанской области обязали избавиться от борщевика на участке

22 июля 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщили на сайте ведомства. Они проанализировали данные из интернет-сообщества «Антиборщевик» и обнаружили, что в Рязанском районе на сельскохозяйственных участках площадью 47,4 гектара растет борщевик Сосновского и другие сорные растения. В связи с этим собственнику земли выдали предписание устранить нарушения в установленные сроки. Управление будет следить за выполнением этого предписания. Отмечается, что с 1 марта 2026 года собственники земель обязаны защищать свои участки от инвазивных растений, включая борщевик Сосновского, и принимать меры по их уничтожению.

22 июля 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Они проанализировали данные из интернет-сообщества «Антиборщевик» и обнаружили, что в Рязанском районе на сельскохозяйственных участках площадью 47,4 гектара растет борщевик Сосновского и другие сорные растения.

В связи с этим собственнику земли выдали предписание устранить нарушения в установленные сроки. Управление будет следить за выполнением этого предписания.

Отмечается, что с 1 марта 2026 года собственники земель обязаны защищать свои участки от инвазивных растений, включая борщевик Сосновского, и принимать меры по их уничтожению.