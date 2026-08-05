В Тульской области после атаки ВСУ загорелся сортировочный центр WB

Об этом 5 августа сообщил в своих соцсетях губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, возникло возгорание. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации Миляева, ранен один человек.

В Тульской области после атаки ВСУ загорелся сортировочный центр WB. Об этом 5 августа сообщил в своих соцсетях губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, возникло возгорание. На месте работают экстренные службы.

По предварительной информации Миляева, ранен один человек.

Кроме того, по словам губернатора, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.