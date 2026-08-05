В Рязанской области в июне продажи минеральной и питьевой воды выросли на 27%

Отмечается, что продажи минеральной и питьевой воды в Рязанской области по итогам первого месяца лета выросли на 27%, безалкогольных напитков и соков — на 21% по сравнению с годом ранее. Среди причин назвали погодные условия. По данным Рязаньстата, с января по июнь 2026 года предприятия региона произвели 14,7 млн литров природной питьевой и минеральной воды без сахара, а также 1,4 млн литров безалкогольных напитков, включая морсы и соки на растительном сырье.

В Рязанской области в июне продажи минеральной и питьевой воды выросли. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

Отмечается, что продажи минеральной и питьевой воды в Рязанской области по итогам первого месяца лета выросли на 27%, безалкогольных напитков и соков — на 21% по сравнению с годом ранее.

Среди причин назвали погодные условия.

По данным Рязаньстата, с января по июнь 2026 года предприятия региона произвели 14,7 млн литров природной питьевой и минеральной воды без сахара, а также 1,4 млн литров безалкогольных напитков, включая морсы и соки на растительном сырье.

Кроме того, за полгода питьевой и минеральной воды продали на 180 млн рублей, безалкогольных напитков — на 941 млн рублей, что превышает показатели 2025-го на 16% и 5% соответственно с учетом сопоставимости цен.