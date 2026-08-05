В Рязанской области утвердили порядок размещения пострадавших при терактах

Правительство Рязанской области приняло постановление, регламентирующее организацию временного размещения и питания граждан, эвакуированных или пострадавших в результате террористического акта, а также при его пресечении правомерными действиями. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости». Согласно документу, пострадавшие в терактах могут находиться в пунктах временного размещения (ПВР) на территории области в течение необходимого срока, но не более 6 месяцев. Расходы на одного человека составят 1328 рублей в сутки, из них: 913 рублей — на временное размещение; 415 рублей — на питание.

Правительство Рязанской области приняло постановление, регламентирующее организацию временного размещения и питания граждан, эвакуированных или пострадавших в результате террористического акта, а также при его пресечении правомерными действиями. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, пострадавшие в терактах могут находиться в пунктах временного размещения (ПВР) на территории области в течение необходимого срока, но не более 6 месяцев. Расходы на одного человека составят 1328 рублей в сутки, из них:

913 рублей — на временное размещение;

415 рублей — на питание.

Постановление вступает в силу с 4 августа 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2026 года.