В Рязанской области утвердили охранные зоны Спасской церкви

Правительство Рязанской области установило охранные зоны вокруг объекта культурного наследия «Спасская церковь» в Шилове. Введены ограничения по этажности: здания не могут превышать 9-12 метров в зависимости от расстояния до храма, а в зоне охраняемого ландшафта — 6 метров. Запрещены зеркальные и глянцевые фасады, плоские крыши и размещение инженерных сетей на лицевых сторонах зданий. Также ограничено размещение рекламы и благоустройства: нельзя устанавливать крупные вывески и заборы, высаживать деревья, закрывающие обзор на церковь. Капитальное строительство в охранной зоне запрещено, за исключением линейных объектов и сооружений для жизнеобеспечения. Запрещены взрыво- и пожароопасные объекты, свалки и загрязняющая деятельность.

Правительство Рязанской области установило границы охранных зон вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Спасская церковь», расположенного в Шилове на улице Спасской. Соответствующее постановление опубликовано в «Рязанских ведомостях».

На территориях вокруг церкви введены ограничения по этажности. В зонах регулирования застройки запрещено возводить здания выше 9-12 метров в зависимости от удаленности от храма, а в зоне охраняемого природного ландшафта высотный лимит составляет 6 метров. Также вводится запрет на использование для отделки фасадов зеркальных и глянцевых материалов, ярких и не свойственных исторической среде цветовых решений. Под запретом оказались плоские крыши и размещение инженерных сетей на лицевых сторонах зданий, формирующих территории общего пользования.

Отдельные требования коснулись рекламы, связи и благоустройства. На прилегающих территориях ограничено размещение крупных вывесок, рекламных конструкций, а также базовых станций сотовой связи и антенных мачт, если они перекрывают визуальное восприятие храма. При благоустройстве запрещено устанавливать глухие заборы на общественных территориях и высаживать деревья и кустарники таким образом, чтобы они закрывали обзор на церковь. Допускаются лишь небольшие информационные таблички, мемориальные доски и указатели туристских объектов.

В охранной зоне капитальное строительство полностью запрещено. Исключения составляют лишь линейные объекты и сооружения, необходимые для жизнеобеспечения населения или функционирования самого храмового комплекса. Под запретом оказалось размещение взрыво- и пожароопасных объектов, свалок, складов и захоронений ядохимикатов, а также хозяйственная деятельность, вызывающая загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов и уничтожение ценных зеленых насаждений.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Рязанской области. Одновременно региональное правительство определено органом, который будет возмещать возможные убытки собственникам земельных участков, если они возникнут в связи с введением новых охранных ограничений.