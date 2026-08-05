В Рязанской области скончалась сотрудница администрации

Ольга Питюрина ушла из жизни 4 августа. Причина смерти не указана. Она была ведущим специалистом отдела «Желанновский». «Её многолетний добросовестный труд, профессионализм и душевная щедрость навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в некрологе.