В Рязанской области скончалась сотрудница администрации
Ольга Питюрина ушла из жизни 4 августа. Причина смерти не указана. Она была ведущим специалистом отдела «Желанновский». «Её многолетний добросовестный труд, профессионализм и душевная щедрость навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в некрологе.
В Шацком округе скончалась Ольга Питюрина. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.
Ольга Питюрина ушла из жизни 4 августа. Причина смерти не указана.
Она была ведущим специалистом отдела «Желанновский».
"Её многолетний добросовестный труд, профессионализм и душевная щедрость навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в некрологе.
Фото: группа администрации Шацкого округа в «ВК».