В Рязанской области рабочий получил травму на лесозаготовках, дело рассмотрит суд

Во время предварительного расследования установлено, что должностное лицо отвечало за соблюдение норм безопасности в подведомственном учреждении. Обвиняемый сказал рабочему приступить к вырубке деревьев. При этом, по данным прокуратуры, он не провел вводный и первичный инструктажи, не предоставил сотруднику средства индивидуальной защиты и не организовал подготовку безопасного рабочего места. В итоге на мужчину рухнула часть дерева. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. На должностное лицо возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ. Материалы направлены в районный суд.

В Спасском округе мужчина получил тяжелую травму на лесозаготовках, уголовное дело направлено в суд. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Во время предварительного расследования установлено, что должностное лицо отвечало за соблюдение норм безопасности в подведомственном учреждении. Обвиняемый сказал рабочему приступить к вырубке деревьев.

При этом, по данным прокуратуры, он не провел вводный и первичный инструктажи, не предоставил сотруднику средства индивидуальной защиты и не организовал подготовку безопасного рабочего места.

В итоге на мужчину рухнула часть дерева. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

На должностное лицо возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд.