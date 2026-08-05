В Рязанской области проведут рейд по соблюдению правил перевозки детей
Рейд пройдет в среду, 5 августа. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.
В Рязанской области проведут рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.
Рейд пройдет в среду, 5 августа. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.
В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.