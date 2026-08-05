В Рязанской области поймали за сутки четырех пьяных водителей

За сутки в Рязанской области сотрудники ГАИ зафиксировали 20 тысяч 808 нарушений ПДД. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по региону. Среди них нашли 4-х пьяных водителей. Также полицейские столкнулись с двумя водителями, которые отказались пройти медосвидетельствование, и в их отношении составили административные материалы. В ходе рейдов выявили 13 нарушений, совершенных водителями грузовиков, а также 57 случаев управления «тонированными» автомобилями.

За сутки в Рязанской области сотрудники ГАИ зафиксировали 20 тысяч 808 нарушений ПДД. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Среди них нашли 4-х пьяных водителей. Также полицейские столкнулись с двумя водителями, которые отказались пройти медосвидетельствование, и в их отношении составили административные материалы.

В ходе рейдов выявили 13 нарушений, совершенных водителями грузовиков, а также 57 случаев управления «тонированными» автомобилями.