В Рязанской области будут искать пьяных водителей на дорогах

В среду, 5 августа, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторы ДПС применяют метод «массовой проверки», который подразумевает проверку максимального количества автомобилистов на определённом участке дороги за заданный промежуток времени. После завершения проверки в одной точке, инспекторы переместятся в другие районы для повторения процедуры. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.