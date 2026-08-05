В Рязани запретят проезд транспорта на улице Лево-Лыбедская с 1 сентября

В Рязани планируют запретить с 1 сентября сквозной проезд транспорта на улице Лево-Лыбедская в районе домов 2 и 24. Об этом сообщает администрация города. Отмечается, что будут установлены дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» с группами знаков 6.8.1-6.8.3 «Тупик». Мэрия просит автовладельцев учитывай данную информацию.

В Рязани планируют запретить с 1 сентября сквозной проезд транспорта на улице Лево-Лыбедская в районе домов 2 и 24. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что будут установлены дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» с группами знаков 6.8.1-6.8.3 «Тупик».

Мэрия просит автовладельцев учитывай данную информацию.