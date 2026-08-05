Врачи больницы № 11 впервые установили инсулиновую помпу рязанцу с диабетом

Отмечается, что 34-летнему мужчине диагностировали сахарный диабет в 2000 году. С тех пор он наблюдается в больнице. С 18 лет пациент ежегодно проходит лечение в эндокринологическом отделении. В последние два года мужчина получает помощь в нефрологическом отделении. По данным минздрава, уровень сахара у пациента часто падал и повышался до опасных значений. «Такая нестабильность существенно затрудняла подбор терапии стандартными методами и требовала постоянного контроля», — указано в сообщении. Инсулиновую помпу установили специалисты эндокринологического отделения больницы.

Врачи Городской больницы № 11 впервые установили инсулиновую помпу пациенту с сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что 34-летнему мужчине диагностировали сахарный диабет в 2000 году. С тех пор он наблюдается в больнице. С 18 лет пациент ежегодно проходит лечение в эндокринологическом отделении. В последние два года мужчина получает помощь в нефрологическом отделении.

По данным минздрава, уровень сахара у пациента часто падал и повышался до опасных значений.

«Такая нестабильность существенно затрудняла подбор терапии стандартными методами и требовала постоянного контроля», — указано в сообщении.

Инсулиновую помпу установили специалисты эндокринологического отделения больницы.

«Это портативное устройство имитирует физиологическую секрецию инсулина, непрерывно подавая препарат в микродозах в круглосуточном режиме. В отличие от многократных инъекций, помпа позволяет гибко корректировать подачу инсулина в зависимости от текущих потребностей организма.

Главная цель применения помпы — значительное снижение вариабельности гликемии и приближение уровня сахара к целевым значениям. Для пациента это означает уменьшение риска резких скачков сахара, более стабильное самочувствие и повышение качества жизни», — объяснили в минздраве.