В Рязани поймали 35-летнего наркокурьера-закладчика

Оперативники получили информацию, что 35-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ, работает курьером-закладчиком в теневом наркомагазине. Полицейские задержали рязанца и выяснили, что он собирается поехать в Рыбное. Там злоумышленник должен был забрать из тайника оптовую партию наркотика. На участке сыщики обнаружили упаковку, в которой находилось производное N-метилэфедрона массой 76 граммов. Дополнительно оперативники установили, что злоумышленник недавно сделал в Рязани несколько закладок. На улице Юбилейной они изъяли 4 свертка с «синтетикой» общей массой 6 граммов.

В Рязани поймали наркокурьера-закладчика. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники получили информацию, что 35-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ, работает курьером-закладчиком в теневом наркомагазине. Полицейские задержали рязанца и выяснили, что он собирается поехать в Рыбное. Там злоумышленник должен был забрать из тайника оптовую партию наркотика.

На участке сыщики обнаружили упаковку, в которой находилось производное N-метилэфедрона массой 76 граммов.

Дополнительно оперативники установили, что злоумышленник недавно сделал в Рязани несколько закладок. На улице Юбилейной они изъяли 4 свертка с «синтетикой» общей массой 6 граммов. Еще 4 контейнера обнаружили в квартире задержанного на улице Молодцова.

Всего изъято около 89 граммов производного N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере).

Фигурант арестован. Его отправили в следственный изолятор.