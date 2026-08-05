В Рязани неизвестные выбрасывали продуктовые отходы у жилого дома

Жители Рязани пожаловались на автомобиль, водитель которого, по их словам, выбрасывает продуктовые отходы возле контейнерной площадки у дома № 19 на улице Бирюзова. Сообщение появилось в комментариях под постом горадминистрации. По словам автора обращения, неизвестные регулярно привозят к мусорным бакам «продуктовые ошметки». Жители попросили установить владельца автомобиля и выяснить, какой организации он принадлежит. В администрации сообщили, что в настоящее время ведется работа по установлению собственников транспортного средства.

Жители Рязани пожаловались на автомобиль, водитель которого, по их словам, выбрасывает продуктовые отходы возле контейнерной площадки у дома № 19 на улице Бирюзова. Сообщение появилось в комментариях под постом горадминистрации.

По словам автора обращения, неизвестные регулярно привозят к мусорным бакам «продуктовые ошметки». Жители попросили установить владельца автомобиля и выяснить, какой организации он принадлежит.

В администрации сообщили, что в настоящее время ведется работа по установлению собственников транспортного средства.

«В дальнейшем с собственниками проведем разъяснительную работу о правилах обращения с отходами и запрете на их складирование в неотведенных для этого местах», — ответили в администрации.