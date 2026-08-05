В Рязани на улице Введенская ограничат движение и парковку транспорта

Об этом сообщили на сайте администрации города. 6 августа с 08:00 до 17:00 будет ограничена парковка и проезд транспорта на участке дороги от пересечения с улицы Горького до пересечения с улицей Радищева. Причина — работы по благоустройству. Рязанских водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В Рязани ограничат движение и парковку транспорта на улице Введенская. Об этом сообщили на сайте администрации города.

6 августа с 08:00 до 17:00 будет ограничена парковка и проезд транспорта на участке дороги от пересечения с улицы Горького до пересечения с улицей Радищева.

Причина — работы по благоустройству.

Рязанских водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.