В Рязани на улице Введенская ограничат движение и парковку транспорта
Об этом сообщили на сайте администрации города. 6 августа с 08:00 до 17:00 будет ограничена парковка и проезд транспорта на участке дороги от пересечения с улицы Горького до пересечения с улицей Радищева. Причина — работы по благоустройству. Рязанских водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
В Рязани ограничат движение и парковку транспорта на улице Введенская. Об этом сообщили на сайте администрации города.
6 августа с 08:00 до 17:00 будет ограничена парковка и проезд транспорта на участке дороги от пересечения с улицы Горького до пересечения с улицей Радищева.
Причина — работы по благоустройству.
Рязанских водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.