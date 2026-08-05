В Рязани на улице Грибоедова ограничили движение транспорта

Причина — ремонт компенсатора в районе дома № 20 на улице Грибоедова. На участке действуют временные ограничения движения транспорта. Они продлятся с 5 по 7 августа — по одной полосе в каждую сторону. На месте установлены предупреждающие знаки.