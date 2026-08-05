В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 6 августа
В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье». Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.
В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Без света временно останутся жители улиц
- Бахмачеевская,
- Библиотечная,
- Бронная, Великанова,
- Ветеринарная,
- Вишневая,
- Восточная Окружная,
- Западная,
- Интернатская,
- Коломенская,
- Комбайновая,
- Костычева,
- Крупской,
- Магистральная,
- Мервинская,
- Московское шоссе,
- Народная,
- Новаторов,
- Октябрьская,
- Пирогова,
- Полина,
- Речная,
- Советская,
- Станкозаводская,
- Старореченская,
- Тракторная,
- Шабулина,
- Энгельса и
- Юбилейная.
Также отключение затронет переулки
- 1-й Бахмачеевский,
- 1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский,
- 1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный,
- 2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский и 9-й Мервинский.
Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.
Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.