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В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 6 августа
В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье». Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.

В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Без света временно останутся жители улиц

  • Бахмачеевская,
  • Библиотечная,
  • Бронная, Великанова,
  • Ветеринарная,
  • Вишневая,
  • Восточная Окружная,
  • Западная,
  • Интернатская,
  • Коломенская,
  • Комбайновая,
  • Костычева,
  • Крупской,
  • Магистральная,
  • Мервинская,
  • Московское шоссе,
  • Народная,
  • Новаторов,
  • Октябрьская,
  • Пирогова,
  • Полина,
  • Речная,
  • Советская,
  • Станкозаводская,
  • Старореченская,
  • Тракторная,
  • Шабулина,
  • Энгельса и
  • Юбилейная.

Также отключение затронет переулки

  • 1-й Бахмачеевский,
  • 1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский,
  • 1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный,
  • 2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский и 9-й Мервинский.

Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.

Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.