В Рязани десятки улиц останутся без света в ночь на 6 августа

В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье». Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.

В Рязани в ночь с 5 на 6 августа временно отключат электроснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение пройдет с 23:00 5 августа до 06:00 6 августа из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Без света временно останутся жители улиц

Бахмачеевская,

Библиотечная,

Бронная, Великанова,

Ветеринарная,

Вишневая,

Восточная Окружная,

Западная,

Интернатская,

Коломенская,

Комбайновая,

Костычева,

Крупской,

Магистральная,

Мервинская,

Московское шоссе,

Народная,

Новаторов,

Октябрьская,

Пирогова,

Полина,

Речная,

Советская,

Станкозаводская,

Старореченская,

Тракторная,

Шабулина,

Энгельса и

Юбилейная.

Также отключение затронет переулки

1-й Бахмачеевский,

1-й Коломенский, 2-й Коломенский, 4-й Коломенский, 5-й Коломенский, 6-й Коломенский,

1-й Тракторный, 2-й Тракторный, 3-й Тракторный,

2-й Мервинский, 7-й Мервинский, 8-й Мервинский и 9-й Мервинский.

Кроме того, без электроснабжения временно могут остаться жители Народного бульвара и Сельскохозяйственного проезда.

Специалисты приносят извинения за временные неудобства. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.