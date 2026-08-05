В Пронском округе вандалы разгромили парк на Смирягина

В Пронском округе неизвестные разгромили парк на улице Смирягина. О случившемся сообщили в администрации муниципалитета. По словам представителей администрации, в парке повредили лавочки, а рядом с урнами оставили горы мусора. Власти призвали жителей бережно относиться к общественным пространствам, выбрасывать мусор в урны и не оставаться равнодушными, если они становятся свидетелями порчи имущества.