В парке «Дружба» в Кораблине появилась новая спортивная площадка

В центральном парке «Дружба» в Кораблине появилась новая спортивная зона. На территории установили площадку с резиновым покрытием для игры в волейбол, оборудовали места для зрителей и разместили тренажеры для занятий спортом. Они рассчитаны в том числе на пожилых людей, но подходят и для молодежи. Авторами архитектурного проекта стали Оксана Сухорученко, Илья Стюхин и Максим Шишкин.

В центральном парке «Дружба» в Кораблине появилась новая спортивная зона. Об этом сообщили в Главархитектуре Рязанской области.

На территории установили площадку с резиновым покрытием для игры в волейбол, оборудовали места для зрителей и разместили тренажеры для занятий спортом. Они рассчитаны в том числе на пожилых людей, но подходят и для молодежи.

Оформление зоны выполнили в соответствии с концепцией парка — в сдержанной серо-зеленой цветовой гамме.

Авторами архитектурного проекта стали Оксана Сухорученко, Илья Стюхин и Максим Шишкин.