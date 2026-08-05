В Новокузнецке мужчина вызвал проститутку за 18 тысяч и был обманут

Полицейские выяснили, что 34-летний горожанин решил вызвать проститутку. Нашел ее в интернете. Девушка приехала и потребовала сразу оплатить услуги. Мужчина перевел ей на карту 18 тысяч рублей. Затем злоумышленница оставила сумку с косметикой и под предлогом оплаты услуг такси вышла из квартиры, после чего скрылась. 29-летнюю местную жительницу поймали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В Новокузнецке мужчина вызвал проститутку и был обманут. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что 34-летний горожанин решил вызвать проститутку. Нашел ее в интернете.

Девушка приехала и потребовала сразу оплатить услуги. Мужчина перевел ей на карту 18 тысяч рублей. Затем злоумышленница оставила сумку с косметикой и под предлогом оплаты услуг такси вышла из квартиры, после чего скрылась.

29-летнюю местную жительницу поймали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».