В Минобороны сообщили об обстановке в зоне спецоперации на 5 августа
Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Кроме того, за сутки силы ПВО РФ сбили 10 авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 1 083 украинских БПЛА. Российские войска ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 380 военных за сутки.
В Минобороны сообщили об обстановке в зоне спецоперации на 5 августа. Соответствующая информация размещена в соцсетях ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области.
Кроме того, за сутки силы ПВО РФ сбили 10 авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 1 083 украинских БПЛА.
Российские войска ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
По данным оборонного ведомства, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 380 военных за сутки.