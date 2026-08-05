В Минобороны сообщили об обстановке в зоне спецоперации на 5 августа

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Кроме того, за сутки силы ПВО РФ сбили 10 авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 1 083 украинских БПЛА. Российские войска ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 380 военных за сутки.