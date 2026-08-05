В Кировской области супруги погибли во время свидания на природе

В Кировской области супруги погибли во время свидания на природе. Об этом сообщили в соцсетях. 46-летняя Елена и 48-летний Роман отправились на рыбалку, но не вернулись домой. Их сын-подросток обратился в полицию, когда родители не вышли на связь. Поисковые работы продолжались несколько дней, пока один из волонтеров не обнаружил их автомобиль в реке. При поднятии «Рено Дастер» со дна были найдены тела супругов. Как выяснили следователи, ночью машина скатилась с берега и затонула, а выбраться из заблокированного салона они не успели. Отмечается, у пары остался сын-хоккеист, который на днях должен отметить свое 18-летие. Отмечается, что родители накануне трагедии они планировали отвезти его в Киров для помощи с поступлением в университет.

В Кировской области супруги погибли во время свидания на природе. Об этом сообщили в соцсетях.

46-летняя Елена и 48-летний Роман отправились на рыбалку, но не вернулись домой. Их сын-подросток обратился в полицию, когда родители не вышли на связь. Поисковые работы продолжались несколько дней, пока один из волонтеров не обнаружил их автомобиль в реке.

При поднятии «Рено Дастер» со дна были найдены тела супругов. Как выяснили следователи, ночью машина скатилась с берега и затонула, а выбраться из заблокированного салона они не успели.

Отмечается, у пары остался сын-хоккеист, который на днях должен отметить свое 18-летие. Отмечается, что родители накануне трагедии они планировали отвезти его в Киров для помощи с поступлением в университет.