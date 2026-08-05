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В Госдуме заявили о возможных изменениях в правилах приема в вузы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для достижения баланса интересов олимпиадников и стобалльников. Он отметил, что абитуриенты с высокими результатами на ЕГЭ, набравшие свыше 300 баллов, сталкиваются с трудностями при поступлении на бюджетные места из-за высокого конкурса. Смолин предложил различные варианты решения проблемы, включая выделение дополнительных бюджетных мест и введение квоты для победителей олимпиад. Также обсуждается возможность подачи документов в несколько вузов одновременно по льготным условиям. Депутат добавил, что осенью планируется совместно с министерством разработать новые правила приема.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для достижения баланса интересов олимпиадников и стобалльников. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что абитуриенты с высокими результатами на ЕГЭ, набравшие свыше 300 баллов, сталкиваются с трудностями при поступлении на бюджетные места из-за высокого конкурса. Смолин предложил различные варианты решения проблемы, включая выделение дополнительных бюджетных мест и введение квоты для победителей олимпиад.

Также обсуждается возможность подачи документов в несколько вузов одновременно по льготным условиям. Депутат добавил, что осенью планируется совместно с министерством разработать новые правила приема.

Отмечается, что приемная кампания на бюджетные места завершится 29 августа, а для магистратуры — 20 сентября.