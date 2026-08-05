В Госдуме сообщили, перестанут ли работать iPhone в России из-за дела ФАС

Как отметил Свинцов, на работу устройств дело ФАС против Apple никак не повлияет. «Устройства как работали, так и продолжат работать», — сказал депутат. Он объяснил, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений законодательства и последующее взыскание штрафов с компании. Свинцов пояснил, что соответствующие решения судов будут действовать до тех пор, пока компания не решит возобновить работу в России.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил, перестанут ли работать iPhone в России из-за дела ФАС против Apple. Об этом он рассказал 5 августа в беседе с ТАСС.

Как отметил Свинцов, на работу устройств дело ФАС против Apple никак не повлияет.

«Устройства как работали, так и продолжат работать», — сказал депутат.

Он объяснил, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений законодательства и последующее взыскание штрафов. Свинцов пояснил, что решения судов будут действовать до тех пор, пока компания не решит возобновить работу в России.

«Когда компания решит вернуться, она сначала должна будет компенсировать все эти штрафы и только после этого сможет легально работать», — подчеркнул Свинцов.

В публикации напомнили, что ФАС возбудила дело против Apple, указав, что компания не исполнила предупреждение о предустановке на устройства национального мессенджера и российского магазина приложений.