В Госдуме сообщили, перестанут ли работать iPhone в России из-за дела ФАС

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил, перестанут ли работать iPhone в России из-за дела ФАС против Apple. Об этом он
Как отметил Свинцов, на работу устройств дело ФАС против Apple никак не повлияет.
«Устройства как работали, так и продолжат работать», — сказал депутат.
Он объяснил, что действия ФАС и других ведомств направлены на фиксацию нарушений законодательства и последующее взыскание штрафов. Свинцов пояснил, что решения судов будут действовать до тех пор, пока компания не решит возобновить работу в России.
«Когда компания решит вернуться, она сначала должна будет компенсировать все эти штрафы и только после этого сможет легально работать», — подчеркнул Свинцов.
В публикации напомнили, что ФАС возбудила дело против Apple, указав, что компания не исполнила предупреждение о предустановке на устройства национального мессенджера и российского магазина приложений.