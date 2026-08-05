В Госдуме предложили снизить оплату стоимости эвакуации автомобилей

Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам оплачивать только половину стоимости эвакуации и хранения автомобилей при условии, что полная сумма штрафа, а также стоимость перемещения и хранения будут оплачены в течение 20 дней. Об этом пишет РИА Новости. В настоящее время водители, привлеченные к административной ответственности за некоторые нарушения ПДД, имеют возможность сократить размер штрафа до 50%, если уплатят его в течение 20 дней с момента его наложения. Новый законопроект направлен на создание дополнительных стимулов для добросовестных граждан, позволяя им снизить финансовую нагрузку не только по штрафам, но и по затратам на эвакуацию автомобилей.

Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам оплачивать только половину стоимости эвакуации и хранения автомобилей при условии, что полная сумма штрафа, а также стоимость перемещения и хранения будут оплачены в течение 20 дней. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время водители, привлеченные к административной ответственности за некоторые нарушения ПДД, имеют возможность сократить размер штрафа до 50%, если уплатят его в течение 20 дней с момента его наложения. Новый законопроект направлен на создание дополнительных стимулов для добросовестных граждан, позволяя им снизить финансовую нагрузку не только по штрафам, но и по затратам на эвакуацию автомобилей.

Принятие данного проекта, по мнению авторов, поможет сэкономить миллиарды рублей и побудит водителей быстрее расплачиваться за штрафы за эвакуацию.