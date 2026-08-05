В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал изменения в командовании Вооруженных сил России. Он отметил, что опыт боевых действий всегда приводит к появлению новых лидеров. Ранее президент Владимир Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут объединены под руководством Валерия Солодчука. Колесник подчеркнул важность службы тыла, которая отвечает за снабжение войск. Он отметил, что эта служба должна быть сосредоточена в одних руках для обеспечения эффективного снабжения. Депутат также сравнил текущую ситуацию с Великой Отечественной войной, когда молодые генералы проявили свои таланты в боевых действиях. Он считает, что решение президента основывается на реальных успехах командиров.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал изменения в командовании Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Лента. ру».

Он отметил, что опыт боевых действий всегда приводит к появлению новых лидеров.

Ранее президент Владимир Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут объединены под руководством Валерия Солодчука.

Колесник подчеркнул важность службы тыла, которая отвечает за снабжение войск. Он отметил, что эта служба должна быть сосредоточена в одних руках для обеспечения эффективного снабжения.

Депутат также сравнил текущую ситуацию с Великой Отечественной войной, когда молодые генералы проявили свои таланты в боевых действиях. Он считает, что решение президента основывается на реальных успехах командиров.