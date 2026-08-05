Путин заявил о перестановках в руководстве группировок войск в зоне СВО

Глава государства отметил, что все службы тыла сосредоточатся в одних руках, руководить ими будет командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук. Стоит отметить, что он является выпускником Рязанского училища ВДВ. Другие назначения: группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев; и. о. командующего группировкой «Восток» стал Петр Болгарев; войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин.