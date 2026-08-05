Суд в Рязани признал ООО «МеТИС» банкротом за долг в почти миллион рублей

Микрокредитная компания Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства обратилась в суд с заявлением о несостоятельности предприятия из-за непогашенной задолженности в размере 979 тысяч 284 рублей 04 копеек. После анализа представленных доказательств суд решил признать должника несостоятельным и ввести упрощенную процедуру банкротства — конкурсное производство в режиме отсутствующего должника. Суд пришел к выводу о наличии признаков отсутствующего должника, так как «МеТИС» фактически прекратил свою деятельность, и в течение последних двенадцати месяцев не проводились операции по банковским счетам. Кроме того, имущество компании не позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве из-за его отсутствия.