Рязанский самбист завоевал серебро международного турнира

Самбист из Рязанской области Максим Исаев стал серебряным призером международного турнира по самбо памяти Михаила Бурдикова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Соревнования прошли 3-4 августа в Кстове Нижегородской области. В них приняли участие 144 спортсмена из 26 регионов России, а также представители Франции, Болгарии и Казахстана. Максим Исаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 64 кг.

Самбист из Рязанской области Максим Исаев стал серебряным призером международного турнира по самбо памяти Михаила Бурдикова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли 3-4 августа в Кстове Нижегородской области. В них приняли участие 144 спортсмена из 26 регионов России, а также представители Франции, Болгарии и Казахстана.

Максим Исаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 64 кг.

Спортсмен тренируется в СШОР «Родной край — спорт» под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева. Первым тренером Максима была Ольга Шульгина.