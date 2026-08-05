Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
27°
Чтв, 06
29°
Птн, 07
32°
ЦБ USD 80.93 -0.2 06/08
ЦБ EUR 93.19 -0.39 06/08
Нал. USD 82.00 / 82.00 05/08 18:15
Нал. EUR 94.65 / 95.84 05/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
Вчера 18:29
562
Как журналист РЗН.инфо «завладела» землями в Спасске и провела полдня...
Корреспондент РЗН.инфо отправилась на фестиваль «Небо Р...
Вчера 14:54
790
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
3 034
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 957
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский самбист завоевал серебро международного турнира
Самбист из Рязанской области Максим Исаев стал серебряным призером международного турнира по самбо памяти Михаила Бурдикова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Соревнования прошли 3-4 августа в Кстове Нижегородской области. В них приняли участие 144 спортсмена из 26 регионов России, а также представители Франции, Болгарии и Казахстана. Максим Исаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 64 кг.

Самбист из Рязанской области Максим Исаев стал серебряным призером международного турнира по самбо памяти Михаила Бурдикова. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли 3-4 августа в Кстове Нижегородской области. В них приняли участие 144 спортсмена из 26 регионов России, а также представители Франции, Болгарии и Казахстана.

Максим Исаев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 64 кг.

Спортсмен тренируется в СШОР «Родной край — спорт» под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера высшей категории Евгения Савельева. Первым тренером Максима была Ольга Шульгина.