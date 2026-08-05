Рязанские врачи провели почти 3 тысячи осмотров в селах региона

Автопоезд «Здоровье» с начала 2026 года посетил 24 населенных пункта Рязанской области. Врачи мобильных бригад осмотрели около 3 тысяч жителей отдаленных сел и деревень. Последний выезд автопоезда прошел 30 июля в село Пертово Чучковского района. Врачи приняли 115 пациентов и провели 221 консультацию. Жители смогли попасть на прием к терапевту, офтальмологу, эндокринологу, неврологу и кардиологу.

Автопоезд «Здоровье» с начала 2026 года посетил 24 населенных пункта Рязанской области. Врачи мобильных бригад осмотрели около 3 тысяч жителей отдаленных сел и деревень. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для жителей региона. По итогам обследований пациенты получили направления на дальнейшее лечение и госпитализацию.

Последний выезд автопоезда прошел 30 июля в село Пертово Чучковского района. В профилактических мероприятиях участвовали специалисты Центра здоровья Шиловской районной больницы, ОКБ, кардиодиспансера и ОКБ имени Н. А. Семашко.

Врачи приняли 115 пациентов и провели 221 консультацию. Жители смогли попасть на прием к терапевту, офтальмологу, эндокринологу, неврологу и кардиологу.

Следующий выезд автопоезда «Здоровье» запланирован на 6 августа — специалисты отправятся в село Коноплино Ухоловского муниципального округа.