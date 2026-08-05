Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне
В среду, 5 августа, в Рязанской области зафиксирована высокая активность аллергенов: сорняков, полыни и злаков. Согласно данным сервиса, она сохранится 6, 7, 9 августа.
Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
В среду, 5 августа, в Рязанской области зафиксирована высокая активность аллергенов: сорняков, полыни и злаков.
Согласно данным сервиса, она сохранится 6, 7, 9 августа.
Фото: скриншот с карты «Яндекс Погоды».