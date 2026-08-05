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Рязанцы останутся без воды на полдня 6 августа
Холодной воды не будет c 15:00 6 августа до 01:00 7 августа по адресам: 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 3 по д. 47 (нечетная сторона); 9-я Линия с д. 2 по д. 32 (четная сторона) и с д. 3 по д. 19 (нечетная сторона); Высоковольтная 49; Ленинского Комсомола 134/56; Октябрьский городок с д. 8 по д. 16, с д. 22 по д. 32, с д. 42 по д. 52 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17, с д. 23 по д. 27, с д. 47 по д. 53 (нечетная сторона); и т. д.

Рязанцы останутся без воды на полдня 6 августа. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет c 15:00 6 августа до 01:00 7 августа по адресам:

  • 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона);
  • 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 3 по д. 47 (нечетная сторона);
  • 9-я Линия с д. 2 по д. 32 (четная сторона) и с д. 3 по д. 19 (нечетная сторона);
  • Высоковольтная 49;
  • Ленинского Комсомола 134/56;
  • Октябрьский городок с д. 8 по д. 16, с д. 22 по д. 32, с д. 42 по д. 52 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17, с д. 23 по д. 27, с д. 47 по д. 53 (нечетная сторона);
  • Осипенко с д. 2 по д. 92 (четная сторона) и с д. 3 по д. 89 (нечетная сторона);
  • Островского с д. 58 по д. 94 (четная сторона) и с д. 67 по д. 105 (нечетная сторона);переулок Осипенко с д. 2 по д. 26 (четная сторона) и с д. 3 по д. 21 (нечетная сторона);
  • Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона);
  • Стройкова с д 63 по д. 71 нечетная сторона);
  • Шевченко 76 корп.1, 78, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 85, 87, 89, 91, 95;
  • Октябрьский городок, д.60 — десантный полк;
  • Октябрьский городок, д. 41 а — военная комендатура;
  • Островского, д.126- Военный комиссариат;
  • ЦТП/ котельная — Октябрьский городок, 7а, 41 г, 45;
  • Шевченко, д. 93 а;
  • Островского, д. 126.

Также снизят подачу холодной воды на улицах:

  • Ленинского Комсомола, д. 83, 85, 87;
  • Татарская, д. 68, 91, 93;
  • Стройкова, д. 79/51 (ГБУ РО Родильный дом № 2);
  • Стройкова, д. 85 (ГБУ РО ГКБСМП);
  • Стройкова, д. 96 (ГБУ РО ОККД).