Рязанцы останутся без воды на полдня 6 августа
Холодной воды не будет c 15:00 6 августа до 01:00 7 августа по адресам: 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 3 по д. 47 (нечетная сторона); 9-я Линия с д. 2 по д. 32 (четная сторона) и с д. 3 по д. 19 (нечетная сторона); Высоковольтная 49; Ленинского Комсомола 134/56; Октябрьский городок с д. 8 по д. 16, с д. 22 по д. 32, с д. 42 по д. 52 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17, с д. 23 по д. 27, с д. 47 по д. 53 (нечетная сторона); и т. д.
Рязанцы останутся без воды на полдня 6 августа. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Холодной воды не будет c 15:00 6 августа до 01:00 7 августа по адресам:
- 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона);
- 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
- 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона);
- 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 3 по д. 47 (нечетная сторона);
- 9-я Линия с д. 2 по д. 32 (четная сторона) и с д. 3 по д. 19 (нечетная сторона);
- Высоковольтная 49;
- Ленинского Комсомола 134/56;
- Октябрьский городок с д. 8 по д. 16, с д. 22 по д. 32, с д. 42 по д. 52 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17, с д. 23 по д. 27, с д. 47 по д. 53 (нечетная сторона);
- Осипенко с д. 2 по д. 92 (четная сторона) и с д. 3 по д. 89 (нечетная сторона);
- Островского с д. 58 по д. 94 (четная сторона) и с д. 67 по д. 105 (нечетная сторона);переулок Осипенко с д. 2 по д. 26 (четная сторона) и с д. 3 по д. 21 (нечетная сторона);
- Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона);
- Стройкова с д 63 по д. 71 нечетная сторона);
- Шевченко 76 корп.1, 78, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 85, 87, 89, 91, 95;
- Октябрьский городок, д.60 — десантный полк;
- Октябрьский городок, д. 41 а — военная комендатура;
- Островского, д.126- Военный комиссариат;
- ЦТП/ котельная — Октябрьский городок, 7а, 41 г, 45;
- Шевченко, д. 93 а;
- Островского, д. 126.
Также снизят подачу холодной воды на улицах:
- Ленинского Комсомола, д. 83, 85, 87;
- Татарская, д. 68, 91, 93;
- Стройкова, д. 79/51 (ГБУ РО Родильный дом № 2);
- Стройкова, д. 85 (ГБУ РО ГКБСМП);
- Стройкова, д. 96 (ГБУ РО ОККД).