Рязанцы останутся без воды на полдня 6 августа

Холодной воды не будет c 15:00 6 августа до 01:00 7 августа по адресам: 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четная сторона) и с д. 3 по д. 39 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 3 по д. 57 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 3 по д. 47 (нечетная сторона); 9-я Линия с д. 2 по д. 32 (четная сторона) и с д. 3 по д. 19 (нечетная сторона); Высоковольтная 49; Ленинского Комсомола 134/56; Октябрьский городок с д. 8 по д. 16, с д. 22 по д. 32, с д. 42 по д. 52 (четная сторона) и с д. 1 по д. 17, с д. 23 по д. 27, с д. 47 по д. 53 (нечетная сторона); и т. д.