Рост ВВП России во втором квартале оказался ниже прогноза ЦБ

Банк России оценил рост ВВП России во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении. Показатель оказался немного ниже апрельского прогноза регулятора, следует из комментария ЦБ к среднесрочному прогнозу. Ранее Банк России ожидал рост экономики на 0,9% в годовом выражении. На третий квартал 2026 года регулятор прогнозирует увеличение ВВП на 0,5%. В ЦБ отметили, что прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен на 0,5 процентного пункта — до диапазона от 0 до 1%. Это связано, в том числе, с временным снижением производственных возможностей в отдельных отраслях экономики.

Банк России оценил рост ВВП России во втором квартале 2026 года в 0,8% в годовом выражении. Показатель оказался немного ниже апрельского прогноза регулятора, следует из комментария ЦБ к среднесрочному прогнозу.

Ранее Банк России ожидал рост экономики на 0,9% в годовом выражении. На третий квартал 2026 года регулятор прогнозирует увеличение ВВП на 0,5%.

В ЦБ отметили, что прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен на 0,5 процентного пункта — до диапазона от 0 до 1%. Это связано, в том числе, с временным снижением производственных возможностей в отдельных отраслях экономики.

В дальнейшем, по оценке регулятора, темпы роста экономики будут соответствовать долгосрочному потенциалу и составят 1,5-2,5%. При этом оперативные данные указывают на замедление экономической активности в июле.