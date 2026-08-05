Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, опция заработает с 1 октября. Сервис запустят через Систему быстрых платежей, но подключать его банки будут по желанию. При этом уточняется, что пополнить можно только свой счет (перевести другому человеку нельзя); есть лимит: до 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц; банк может брать комиссию.

Россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на счет в другом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦБ.

Как пояснили агентству в пресс-службе регулятора, опция заработает с 1 октября. Сервис запустят через Систему быстрых платежей, но подключать его банки будут по желанию.

При этом уточняется, что пополнить можно только свой счет (перевести другому человеку нельзя); есть лимит: до 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц; банк может брать комиссию.

В ЦБ уточнили, что если клиент пополняет счет через банкомат стороннего банка, то такая операция не расценивается как перевод между счетами. Поэтому на нее бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не распространяется, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей.