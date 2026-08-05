Россиянам рассказали о новом пике активности клещей

По данным Роспотребнадзора, пик активности наступит в конце августа с переходом на начало сентября. При этом, как отметили специалисты, риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент.