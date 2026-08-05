Россиянам перечислили автоштрафы, которые нельзя оплатить со скидкой в 25%

В МВД назвали следующие нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой: вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, управление автомобилем без «прав», отказ от медосвидетельствования, нарушение на ж/д переезде; повторное управление автомобилем без регистрации, а также повторное превышение скорости на 40-80 км/ч и более. Помимо этого, водителю придется оплатить 100% штрафа за нарушения при организованной перевозке детей автобусами, ДТП в случае причинения вреда здоровью и употребление алкоголя после аварии.

Россиянам перечислили автоштрафы, которые нельзя оплатить со скидкой в 25%. Об этом 5 августа сообщило ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В министерстве назвали следующие нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой:

вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, управление автомобилем без «прав», отказ от медосвидетельствования, нарушение на ж/д переезде;

повторное управление автомобилем без регистрации, а также повторное превышение скорости на 40-80 км/ч и более.

Помимо этого, водителю придется оплатить 100% штрафа за нарушения при организованной перевозке детей автобусами, ДТП в случае причинения вреда здоровью и употребление алкоголя после аварии.