Прокуратура выявила трудовые нарушения на двух предприятиях Рязанской области

Прокуратура Захаровского района обнаружила нарушения трудового законодательства на двух предприятиях. Во время проверки выяснилось, что для водителей служебных автомобилей не была проведена специальная оценка условий труда. Работники не получили информацию о рисках для здоровья, а также о гарантиях и компенсациях, которые им полагаются. Кроме того, в трудовых договорах не были указаны обязательные условия, требуемые законом. В результате прокурор направил представления руководству предприятий и возбудил дела об административных правонарушениях против ответственных лиц.

Прокуратура Захаровского района обнаружила нарушения трудового законодательства на двух предприятиях. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Во время проверки выяснилось, что для водителей служебных автомобилей не была проведена специальная оценка условий труда. Работники не получили информацию о рисках для здоровья, а также о гарантиях и компенсациях, которые им полагаются.

Кроме того, в трудовых договорах не были указаны обязательные условия, требуемые законом. В результате прокурор направил представления руководству предприятий и возбудил дела об административных правонарушениях против ответственных лиц.