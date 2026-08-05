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При атаке БПЛА по пляжу в Геленджике погибли двое детей
В результате удара БПЛА по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Об этом сообщают «Осторожно, новости». По данным издания, девочка приехала на отдых с матерью из Ростовской области. После атаки ребенок получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Ее мать находится на лечении с ранениями. Также погиб четырехлетний мальчик, который отдыхал вместе с родителями. По информации «Осторожно, новости», его мать и отец получили тяжелые ранения и пока не знают о гибели сына.

В результате удара БПЛА по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным издания, девочка приехала на отдых с матерью из Ростовской области. После атаки ребенок получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Ее мать находится на лечении с ранениями.

Также погиб четырехлетний мальчик, который отдыхал вместе с родителями. По информации «Осторожно, новости», его мать и отец получили тяжелые ранения и пока не знают о гибели сына.

Ранее власти сообщили, что в результате атаки БПЛА на пляж погибли четыре человека, еще 10 пострадали.

При этом, как пишет «Осторожно, новости», во время атаки на пляже не сработала система оповещения. По словам местных жителей и туристов, сирен перед ударом они не слышали, хотя накануне ночью система предупреждения работала. Официальное сообщение об угрозе БПЛА глава Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в 08:34, а спустя 10 минут сообщил об отмене опасности.

После трагедии жители Ростовской области организовали сбор средств для помощи семьям погибших детей. За первые сутки удалось собрать более 300 тысяч рублей. Деньги планируют направить на похороны и дальнейшую реабилитацию пострадавших родственников.