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Потребительские цены в России снизились на 0,02% за неделю
Потребительские цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02%, сообщил Росстат. Недельная дефляция зафиксирована впервые с середины мая 2026 года. До этого цены росли: с 21 по 27 июля — на 0,04%, с 14 по 20 июля — на 0,17%, с 7 по 13 июля — на 0,17%, а с 30 июня по 6 июля — на 0,31%. Снижение цен связано с удешевлением топлива и сезонным падением стоимости плодоовощной продукции. За неделю бензин подешевел на 1,09% после роста на 0,56% неделей ранее, дизельное топливо — на 1,57%.

Потребительские цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02%, сообщил Росстат. Недельная дефляция зафиксирована впервые с середины мая 2026 года.

До этого цены росли: с 21 по 27 июля — на 0,04%, с 14 по 20 июля — на 0,17%, с 7 по 13 июля — на 0,17%, а с 30 июня по 6 июля — на 0,31%.

Снижение цен связано с удешевлением топлива и сезонным падением стоимости плодоовощной продукции. За неделю бензин подешевел на 1,09% после роста на 0,56% неделей ранее, дизельное топливо — на 1,57%.

С начала августа рост потребительских цен составил 0%, а с начала 2026 года — 4,84%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 3 августа ускорилась до 6,13% против 6,02% на конец июня. Данные по инфляции за июль ведомство опубликует 12 августа.