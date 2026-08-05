Павел Малков: уверенно набираем темпы диспансеризации в Рязанской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

На заседании правительства Рязанской области губернатор поднял тему проведения диспансеризации в регионе: поставил ряд дополнительных задач и заслушал отчет о проводимой работе по развитию этого направления и достигнутых результатах. Она осуществляется по поручению Павла Малкова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор Павел Малков подчеркнул, что развитие системной диспансеризации является одной из главных задач в здравоохранении.

На заседании правительства Рязанской области губернатор поднял тему проведения диспансеризации в регионе: поставил ряд дополнительных задач и заслушал отчет о проводимой работе по развитию этого направления и достигнутых результатах. Она осуществляется по поручению Павла Малкова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили на сайте облправительства.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что развитие системной диспансеризации является одной из главных задач в здравоохранении. Для этого проводится комплексная работа, которая уже дала результат. Он поручил продолжать наращивать охват населения и проводить профосмотры максимально комфортно для граждан.

«Очень тщательно относимся к проведению профилактических осмотров, к диспансеризации. Создаем все условия, чтобы люди могли заняться своим здоровьем. Уверенно набираем темпы. В этом году ставим еще более высокую планку. При этом работа уже выстроена системно. В целом за прошлый год диспансеризацию в регионе прошли 760 тысяч человек. Сейчас уже к началу августа — около 600 тысяч, — сказал Павел Малков. — Задача — максимальный охват, вовлекать тех, кто до сих пор игнорирует профосмотры и диспансеризацию. Повышать качество, удобство, доступность — что мы и делаем, запуская новые и новые механизмы и форматы прохождения диспансеризации».

Павел Малков обратил внимание на работу созданного в регионе специализированного Центра диспансеризации, куда можно приехать из любой точки Рязанской области и за минимальное количество времени пройти полное обследование, не пересекаясь с другими потоками пациентов. Рязанская область стала первой в стране, где было открыто такое узконаправленное учреждение. В настоящее время его развитие продолжается. Также новые подходы используются в муниципалитетах, предусмотрена возможность пройти профосмотры в лечебных учреждениях в выходной день, организуются выезды медицинских специалистов на предприятия.

Заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников доложил, что в настоящее время темпы профилактических мероприятий значительно превышают прошлогодние. В частности, свыше 10000 пациентов прошли осмотры в Центре диспансеризации. А 95000 человек — диагностику репродуктивного здоровья. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Комплексными профосмотрами уже охвачено более 86% вернувшихся из зоны боевых действий, при необходимости они направлены к узким специалистам.

Отмечается, что благодаря высоким темпам профосмотров многие заболевания в регионе выявляются на ранних стадиях и осуществляется их своевременное, эффективное лечение. В том числе доля таких онкологических заболеваний теперь основная. Также отмечена устойчивая тенденция снижения ишемических инфарктов миокарда, ишемических и геморрагических инсультов и др.

С начала года в результате профосмотров и диспансеризации выявлено 1500 злокачественных новообразований, почти 2500 случаев впервые установленного сахарного диабета, более 13000 — болезни системы кровообращения.