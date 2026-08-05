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Объем ипотеки в Рязанской области вырос в 1,5 раза
В первом полугодии 2026 года жители Рязанской области оформили ипотечные кредиты на 14,1 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от общей суммы банки выдали на покупку квартир в новостройках. Еще 4,5 млрд рублей рязанцы получили на приобретение жилья на вторичном рынке, а 1,6 млрд рублей — на индивидуальное жилищное строительство. В среднем жители региона оформляли ипотеку на 3,9 млн рублей сроком 24 года и 9 месяцев. При этом средний срок кредитования сократился на 1 год и 7 месяцев.

В первом полугодии 2026 года жители Рязанской области оформили ипотечные кредиты на 14,1 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Более половины от общей суммы банки выдали на покупку квартир в новостройках. Еще 4,5 млрд рублей рязанцы получили на приобретение жилья на вторичном рынке, а 1,6 млрд рублей — на индивидуальное жилищное строительство.

По данным Банка России, вслед за снижением ключевой ставки вырос объем рефинансирования ипотечных кредитов. За первые шесть месяцев года он увеличился в шесть раз и достиг 119,7 млн рублей.

В среднем жители региона оформляли ипотеку на 3,9 млн рублей сроком 24 года и 9 месяцев. При этом средний срок кредитования сократился на 1 год и 7 месяцев.

По состоянию на 1 июля задолженность жителей Рязанской области по ипотеке составила 139,8 млрд рублей, увеличившись за год на 10,8%.