Новак рассказал о ситуации с топливом в регионах России

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о текущей ситуации на топливном рынке страны, сообщает РИА Новости. По его словам, проблемы с обеспечением топливом продолжают сохраняться в регионах, где преобладают независимые автозаправочные станции (АЗС). В связи с этим власти России достигли соглашения с нефтяными компаниями о том, что они будут через региональных операторов насыщать топливо и независимые заправки. Кроме того, органам власти и компаниям поручено продолжать мониторинг цен на топливном рынке, чтобы обеспечить стабильность и доступность топлива для потребителей. Новак также отметил, что все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ уже выделены нефтяными компаниями.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о текущей ситуации на топливном рынке страны, сообщает РИА Новости.

По его словам, проблемы с обеспечением топливом продолжают сохраняться в регионах, где преобладают независимые автозаправочные станции (АЗС). В связи с этим власти России достигли соглашения с нефтяными компаниями о том, что они будут через региональных операторов насыщать топливо и независимые заправки.

Кроме того, органам власти и компаниям поручено продолжать мониторинг цен на топливном рынке, чтобы обеспечить стабильность и доступность топлива для потребителей. Новак также отметил, что все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ уже выделены нефтяными компаниями.