NBC узнал о разработке США новой ядерной стратегии на случай войны с Россией

Как указано в материале, руководитель политического отдела Минобороны работает над новой ядерной стратегией США — в ней особое внимание уделяется возможности применения тактического оружия малой дальности. Отмечается, что создавать документ начали на случай войны с Россией или Китаем.