Мошенники нашли способ обходить защиту банков через банкоматы

Мошенники стали в два раза чаще использовать переводы через банкоматы, поскольку такие операции сложнее блокировать технически и юридически. Об этом RT рассказал глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. По словам эксперта, преступники заставляют жертв самостоятельно вносить деньги на счета мошенников или дроперов. При этом антифрод-системы банков не всегда получают полный цифровой профиль операции при внесении наличных через банкомат.

Мошенники стали в два раза чаще использовать переводы через банкоматы, поскольку такие операции сложнее блокировать технически и юридически. Об этом RT рассказал глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

По словам эксперта, преступники заставляют жертв самостоятельно вносить деньги на счета мошенников или дроперов. При этом антифрод-системы банков не всегда получают полный цифровой профиль операции при внесении наличных через банкомат.

«Система видит, что клиент физически находится у терминала со своей картой. Это один из самых высоких уровней доверия», — пояснил Бедеров.

Чтобы защититься от таких схем, специалисты советуют отключить возможность внесения наличных на счета третьих лиц или установить нулевой лимит на пополнение чужих карт. Также в банковских приложениях можно подключить запрет на операции через терминалы.

Отдельное внимание эксперты обращают на дропперов — людей, которые передают свои карты или счета для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путем. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, мошенники часто привлекают таких участников через объявления о «легком заработке».

Злоумышленники предлагают работу «финансовым менеджером» или «оператором переводов», обещая процент за операции. На деле через такие схемы могут легализовываться деньги, похищенные у других людей.

Эксперты предупреждают, что передача банковских реквизитов неизвестным лицам и участие в подозрительных переводах может привести к проверке правоохранительных органов и юридическим последствиям.