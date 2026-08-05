Мошенники начали активнее использовать увлечение детей гаджетами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предупредил о том, что мошенники используют доверие детей и их увлечение играми для выманивания личных данных и денег через соцсети. Лето — время активных игр, и злоумышленники предлагают «бесплатные скины» и «секретные коды», заставляя детей вводить свои данные. Самая распространенная ловушка — обещание бесплатных игровых предметов, что может привести к потере аккаунтов и накоплений. Свищев также отметил опасность фишинговых ссылок и призвал родителей объяснять детям правила безопасного поведения в интернете, чтобы они могли обсуждать подозрительные предложения.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предупредил о том, что мошенники используют доверие детей и их увлечение играми, чтобы выманивать личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры. Об этом пишет «Лента. ру».

«Лето — время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают „бесплатные скины“ или „секретные коды“. Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет „свой“. Это не просто обман, это настоящая охота. И цель — не только игровой аккаунт, а доступ к кошелькам родителей», — сказал Свищев.

Отмечается, что самая распространенная ловушка — это обещание бесплатных игровых предметов. Дети переходят по ссылкам и вводят свои данные, в результате чего теряют свои аккаунты и накопления. Также мошенники создают фейковые аккаунты друзей, которые просят одолжить деньги или игровую валюту.

Свищев подчеркнул, что опасность представляют фишинговые ссылки под популярными видео, которые могут заразить устройство вирусами или украсть данные. Депутат призвал родителей объяснять детям правила безопасного поведения в интернете, например, что «бесплатные скины» не требуют ввода пароля. Важно, чтобы дети обсуждали любые подозрительные предложения с родителями и чувствовали, что могут обратиться за помощью.