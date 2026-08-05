Мобильный интернет в ЦФО России ограничивали более чем в 60% случаев

В первом полугодии более 60% мобильных интернет-сессий в Центральной России проходило с ограничениями. Только треть сессий пользовалась полным доступом к интернету, в то время как в приграничных регионах 90% подключений осуществлялось по «белым спискам». В июле количество таких подключений увеличилось на 31% по сравнению с январем, что заставило операторов связи пересмотреть свои тарифные планы. Рязанская область по ограничениям интернета находится в категории «среднее». Цифры представлены в инфогРафике. Аналитики отмечают, что ограничения уже начали сказываться на работе мобильных операторов, которые меняют свои тарифные линейки и развивают фиксированный широкополосный доступ.

В первом полугодии более 60% мобильных интернет-сессий в Центральной России проходило с ограничениями, согласно данным аналитической компании Vigo. Об этом пишет « Ъ ».

Только треть сессий пользовалась полным доступом к интернету, в то время как в приграничных регионах 90% подключений осуществлялось по «белым спискам». В июле количество таких подключений увеличилось на 31% по сравнению с январем, что заставило операторов связи пересмотреть свои тарифные планы.

В частности, в Брянской, Курской и Белгородской областях лишь 12% сессий проходило без ограничений, в то время как в Москве и области этот показатель составил около 49%. Рязанская область по ограничениям интернета находится в категории «среднее». Цифры представлены в инфогРафике.

Аналитики отмечают, что ограничения уже начали сказываться на работе мобильных операторов, которые меняют свои тарифные линейки и развивают фиксированный широкополосный доступ.

Также отмечается, что, несмотря на отсутствие мгновенного влияния на доходы операторов, абоненты становятся более склонными к смене мобильного оператора в поисках лучших условий.